«Formigoni in miseria!», l’ultima nobile battaglia di Conte (Di mercoledì 19 maggio 2021) Sbagliato pagare la pensione all’ex governatore lombardo, dice l’ex premier. I diritti, secondo il neoleader M5S, valgono, ma non per i politici. Tavanata pazzesca? Forse. Ma vuoi mettere i like che avrà preso Conte su facebook? Alle prese con un’aspra azione politico-legale con Rousseau sull’elenco degli iscritti, Giuseppe Conte prova a sollevare gli umori dei militanti delusi col più classico dei cavalli di battaglia grillini: la lotta alla casta. E in quel frullatore di rivendicazioni sociali e slogan di piazza ci finisce di tutto, anche i diritti. Come quello alla pensione di Roberto Formigoni, condannato per corruzione, e per questo meritevole, secondo la retorica pentastellata di essere privato di tutto. Per il Consiglio di Garanzia del Senato, invece, all’ex governatore ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 19 maggio 2021) Sbagliato pagare la pensione all’ex governatore lombardo, dice l’ex premier. I diritti, secondo il neoleader M5S, valgono, ma non per i politici. Tavanata pazzesca? Forse. Ma vuoi mettere i like che avrà presosu facebook? Alle prese con un’aspra azione politico-legale con Rousseau sull’elenco degli iscritti, Giuseppeprova a sollevare gli umori dei militanti delusi col più classico dei cavalli digrillini: la lotta alla casta. E in quel frullatore di rivendicazioni sociali e slogan di piazza ci finisce di tutto, anche i diritti. Come quello alla pensione di Roberto, condannato per corruzione, e per questo meritevole, secondo la retorica pentastellata di essere privato di tutto. Per il Consiglio di Garanzia del Senato, invece, all’ex governatore ...

