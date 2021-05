Fognini sotto con Djere | poi la pioggia ferma tutto Attesa per Cecchinato

Advertising

michievane8 : @valeindie6 Ne abbiamo 4 da paura(berrettini sinner sonego e musetti leggermente sotto)più fognini che se avrebbe l… - small_trumpet : Abbraccio con Nole e Standing ovation del centrale emozionante. Pensavo che era un giocatore un gradino sotto quei… -

Ultime Notizie dalla rete : Fognini sotto

La Gazzetta dello Sport

Nel primo game del secondo setè andato0 - 40, ha annullato le prime due palle break ma non la terza. Nel game seguente ha avuto due palle per fare il contro break che però non ha ...... costretto al ritiro dopo aver perso il primo set e0 - 3 nel secondo. Per Cecchinato è sfida agli ottavi col numero 2 del seeding Shapovalov . Bene ancheche supera in un'ora di gioco ...La straordinaria cavalcata al Foro Italico ha messo finalmente sotto i riflettori del tennis italiano anche Lorenzo Sonego. Quasi "dimenticato" per i risultati di Berrettini e Fognini o l'esplosione d ...Il padrone di casa fuori all'esordio nella sua Svizzera: lo spagnolo Andujar vince 6-4, 4-6, 6-4 dopo una grande rimonta al terzo set. Per Roger è il secondo torneo del 2021 dopo l'ATP 250 di Doha e d ...