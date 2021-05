Europei di nuoto, sette medaglie per l’Italia. Paltrinieri d’argento (Di mercoledì 19 maggio 2021) Europei di nuoto, i risultati di mercoledì 19 maggio. Sono sette le medaglie conquistate dal clan azzurro. Non arriva nessun oro. BUDAPEST (UNGHERIA) – Europei di nuoto, i risultati di mercoledì 19 maggio. Terza giornata di gare in vasca che ha visto l’Italia protagonista con sette medaglie. Ad aprire i podi, in un pomeriggio che ha visto gli azzurri arrivare in gara con la maglia Salviamo le piscine (gesto di protesta nei confronti del Governo n.d.r.), sono stati Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza, argento e bronzo alle spalle di Mykhaylo Romanchuk nei 1500 stile libero. Miressi e Castiglioni d’argento, Carraro di bronzo La giornata è proseguita con l’argento Alessandro Miressi nei 100 ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 19 maggio 2021)di, i risultati di mercoledì 19 maggio. Sonoleconquistate dal clan azzurro. Non arriva nessun oro. BUDAPEST (UNGHERIA) –di, i risultati di mercoledì 19 maggio. Terza giornata di gare in vasca che ha vistoprotagonista con. Ad aprire i podi, in un pomeriggio che ha visto gli azzurri arrivare in gara con la maglia Salviamo le piscine (gesto di protesta nei confronti del Governo n.d.r.), sono stati Gregorioe Domenico Acerenza, argento e bronzo alle spalle di Mykhaylo Romanchuk nei 1500 stile libero. Miressi e Castiglioni, Carraro di bronzo La giornata è proseguita con l’argento Alessandro Miressi nei 100 ...

virginiaraggi : Complimenti a #SimonaQuadarella, che oggi ha vinto gli 800 stile libero ai campionati europei di nuoto a Budapest.… - Eurosport_IT : ANDIAMOOOOO! ?????? Arriva la 3^ medaglia italiana agli Europei: è argento nella 4×200 stile libero mista composta da… - Coninews : GRANDISSIMIIIIIIIII! ???????? Stefano #Ballo, Stefano #DiCola, Federica #Pellegrini e Margherita #Panziera sono ARGENT… - fanpage : Grande Italia a Budapest. Sette medaglie in un giorno - OA_Sport : #NUOTO Pioggia di medaglie per l’Italia agli Europei di Budapest: Paltrinieri d’argento dà il via alla serie azzurra -