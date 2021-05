Days Gone per PC a confronto con la versione PS5 nell'analisi di Digital Foundry (Di mercoledì 19 maggio 2021) Days Gone di Bend Studio è arrivato ieri su PC, segnando l'arrivo sulla piattaforma di un'altra esclusiva PlayStation. Ovviamente, gli esperti di Digital Foundry non si sono lasciati sfuggire l'occasione di testare il titolo su PC e hanno analizzato l'apocalisse zombie di Bend Studio facendo un confronto con la versione PS5. Stando a quanto emerso dall'analisi di DF, Days Gone per PC non può essere "ridotto" a un semplice porting. Il team, infatti, è stato in grado di aggiornare l'Unreal Engine 4 introducendo alcune feature assenti nella vecchia versione PS4 Pro e avvicinando il gioco alla versione PS5. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 19 maggio 2021)di Bend Studio è arrivato ieri su PC, segnando l'arrivo sulla piattaforma di un'altra esclusiva PlayStation. Ovviamente, gli esperti dinon si sono lasciati sfuggire l'occasione di testare il titolo su PC e hanno analizzato l'apocalisse zombie di Bend Studio facendo uncon laPS5. Stando a quanto emerso dall'di DF,per PC non può essere "ridotto" a un semplice porting. Il team, infatti, è stato in grado di aggiornare l'Unreal Engine 4 introducendo alcune feature assentia vecchiaPS4 Pro e avvicinando il gioco allaPS5. Leggi altro...

Advertising

xtremehardware : Rilasciato originariamente su PlayStation4 nel periodo primaverile del 2019, Days Gone è uno dei primi giochi esclu… - GamingToday4 : Days Gone: videoconfronto mostra la superiorità grafica della versione PC su quella PS5 - lugoodmess : Days gone pra PC.... 200 conto..... AIAI - FrankER87 : Trofeo de Days Gone #CadaPartidaCuenta - MichellGui : Photo mode do Days Gone é GOTY. -