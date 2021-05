Concorsone in Campania, ultimo step: prova scritta dal 28 giugno al 2 luglio (Di mercoledì 19 maggio 2021) Si e’ nuovamente riunita ieri la Commissione Ripam e, in base alla proposta organizzativa proposta dal Formez, ha stabilito le date della prova scritta finale per concludere il corso-concorso in Campania: la selezione, digitale e della durata di un’ora, si terrà nei giorni 28, 29 e 30 giugno e il 1 e 2 luglio. Lo rende noto il Dipartimento della Funzione pubblica. La semplificazione intervenuta grazie all’articolo 10 del Decreto legge 44/2021, su richiesta dalla Regione Campania, ha consentito l’eliminazione della prova orale e del relativo punteggio. Sara’ dunque la sola prova scritta a permettere la formazione della graduatoria finale (in settantesimi) e la scelta delle sedi da parte dei vincitori. La decisione adottata, infatti, ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 19 maggio 2021) Si e’ nuovamente riunita ieri la Commissione Ripam e, in base alla proposta organizzativa proposta dal Formez, ha stabilito le date dellafinale per concludere il corso-concorso in: la selezione, digitale e della durata di un’ora, si terrà nei giorni 28, 29 e 30e il 1 e 2. Lo rende noto il Dipartimento della Funzione pubblica. La semplificazione intervenuta grazie all’articolo 10 del Decreto legge 44/2021, su richiesta dalla Regione, ha consentito l’eliminazione dellaorale e del relativo punteggio. Sara’ dunque la solaa permettere la formazione della graduatoria finale (in settantesimi) e la scelta delle sedi da parte dei vincitori. La decisione adottata, infatti, ...

