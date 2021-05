Vaccino Pfizer, a donna 67enne iniettata intera fiala per sbaglio (Di martedì 18 maggio 2021) E' notizia recentissima quella per la quale ad una donna di 67 anni è stato per sbaglio somministrato il Vaccino Pfizer nel numero di quattro dosi. Si tratta di un errore o svista che ha portato al sovradosaggio del rimedio anti-coronavirus. E' successo a Livorno nel pomeriggio di lunedì 17, presso l'hub vaccinale della città toscana. Non è il primo caso nel quale la somministrazione del Vaccino è andata oltre i limiti previsti. Infatti già qualche giorno fa, sempre in Toscana, ad una ragazza di 23 anni era stata iniettata tutta la fiala del Vaccino Pfizer. Vaccino Pfizer: è già il secondo caso di errore di sovradosaggio. La vicenda Come appena accennato, non si tratta di una novità: quattro dosi ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 18 maggio 2021) E' notizia recentissima quella per la quale ad unadi 67 anni è stato persomministrato ilnel numero di quattro dosi. Si tratta di un errore o svista che ha portato al sovradosaggio del rimedio anti-coronavirus. E' successo a Livorno nel pomeriggio di lunedì 17, presso l'hub vaccinale della città toscana. Non è il primo caso nel quale la somministrazione delè andata oltre i limiti previsti. Infatti già qualche giorno fa, sempre in Toscana, ad una ragazza di 23 anni era statatutta ladel: è già il secondo caso di errore di sovradosaggio. La vicenda Come appena accennato, non si tratta di una novità: quattro dosi ...

