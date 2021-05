Vaccini a domicilio | suora ' scorta' Esercito a Scapoli

Advertising

La task force dell'Esercito per le vaccinazioni a, a Scapoli (Isernia) ha tra le fila anche una suora: si tratta di Giuseppina Iadanza, del locale convento, che accompagna i militari in tutte le abitazioni del paese dove ci sono anziani o ...... data in cui il sistema è entrato in funzione, in Sardegna sono 95mila i cittadini che hanno prenotato la prima dose, con 17mila fragili e 911 richiese di somministrazioni aa soggetti non ...ROMA. – Migliaia di persone, tra settantenni e ottantenni, ancora da vaccinare nei piccoli Comuni dell’entroterra: una parte rappresentativa di quegli oltre due milioni di over 70 che non hanno ancora ...A seguito delle quantità di dosi vaccinali disponibili per la somministrazione, domani (19 maggio) verranno effettuate circa n. 600 somministrazioni su tutto il territorio regionale. La diminuzione di ...