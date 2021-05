Sovradosaggio di vaccini, altro incidente in Toscana: quattro dosi a una donna di 67 anni (Di martedì 18 maggio 2021) Un nuovo caso di Sovradosaggio di vaccini anti-Covid, dopo la studentessa di Massa, si è verificato sempre in Toscana, a Livorno. Una donna di 67 anni, come spiegato durante un punto stampa che si è tenuto all’Hub vaccinale PalaModì, “ha ricevuto 0,30 ml di vaccino Pfizer interamente, senza essere diluito. Una quantità pari a 4 dosi di vaccino“, ha spiegato Cinzia Porrà, responsabile della Zona-Distretto livornese. L’emergenza è tutt’altro che passata… Il Sovradosaggio dei vaccini a una signora di Livorno E’ successo ieri pomeriggio. “La signora – ha spiegato Porrà – è stata subito presa in carico dalla struttura e dal referente medico e infermieristico, è stata tenuta in osservazione per un’ora e non ha avuto particolari malori. Ma ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 18 maggio 2021) Un nuovo caso didianti-Covid, dopo la studentessa di Massa, si è verificato sempre in, a Livorno. Unadi 67, come spiegato durante un punto stampa che si è tenuto all’Hub vaccinale PalaModì, “ha ricevuto 0,30 ml di vaccino Pfizer interamente, senza essere diluito. Una quantità pari a 4di vaccino“, ha spiegato Cinzia Porrà, responsabile della Zona-Distretto livornese. L’emergenza è tutt’che passata… Ildeia una signora di Livorno E’ successo ieri pomeriggio. “La signora – ha spiegato Porrà – è stata subito presa in carico dalla struttura e dal referente medico e infermieristico, è stata tenuta in osservazione per un’ora e non ha avuto particolari malori. Ma ...

Advertising

TgrRaiToscana : #VacciniCovid. Al Modigliani Forum a #Livorno ad una donna di sessant'anni sono state somministrate quattro dosi an… - SoniaLaVera : RT @SecolodItalia1: Sovradosaggio di vaccini, altro incidente in Toscana: quattro dosi a una donna di 67 anni - RobMacCready : RT @SecolodItalia1: Sovradosaggio di vaccini, altro incidente in Toscana: quattro dosi a una donna di 67 anni - tormalina33 : RT @SecolodItalia1: Sovradosaggio di vaccini, altro incidente in Toscana: quattro dosi a una donna di 67 anni - juanne78 : RT @SecolodItalia1: Sovradosaggio di vaccini, altro incidente in Toscana: quattro dosi a una donna di 67 anni -