Sorrento | in Circumvesuviana armati di coltelli e bastoni | fermati 2 minori

Sorrento, in Circumvesuviana con coltelli e bastoni: denunciati 2 minori - Armati di coltelli "butterfly" e sfollagente sul treno della circum: 'Volevamo fare una passeggiata a Sorrento'

"Volevamo fare una passeggiata ae avevamo paura di essere aggrediti" è stata la giustificazione dei due ragazzini una volta fermati dai carabinieri. Le armi sono state sottoposte a ......ha partecipato a molte esposizioni locali come per esempio "Presepi in Carrozza" in varie stazioni dellae per 11 anni di seguito (2008 - 2019) alla Mostra "Diversabilarte" a,...I carabinieri del nucleo radiomobile di Sorrento (Napoli), ieri pomeriggio, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli due minori ...I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Sorrento, ieri pomeriggio, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli due minori provenien ...