SMARTIES SI IMPEGNA NELLA SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE E DEI MARI E LANCIA LA NUOVA LIMITED EDITION SMARTSEAS 18 Maggio 2021

(Di martedì 18 maggio 2021)Primo marchio dolciario a produrre pack in carta su tutta la gamma,fa un grande passo in avanti verso la sostenibilità eunadedicata ai, i confettini al cioccolatoti per la prima volta nel 1937 con il nome diChocolate Beans, e prodotti successivamente da Nestlé, fa un ulteriore passo in avanti verso la sostenibilità, ae diventando il primo brand dolciario dell’azienda multinazionale a produrre pack in carta sulla totalità della gamma nel mondo. Non solo buoni e divertenti dunque ma anche sostenibili.è infatti il primo brand dolciario globale a ...

