Sileri: vaccini Covid, vacanze e Reithera (Di martedì 18 maggio 2021) Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri si è espresso sul richiamo di vaccino Covid, valutando di posticipare la seconda dose durante le vacanze. Richiamo vaccino Covid, Sileri: “Posticipare la seconda dose invece di vaccinare in vacanza” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 18 maggio 2021) Il sottosegretario alla Salute Pierpaolosi è espresso sul richiamo di vaccino, valutando di posticipare la seconda dose durante le. Richiamo vaccino: “Posticipare la seconda dose invece di vaccinare in vacanza” su Notizie.it.

Advertising

genovesergio76 : RT @Corriere: Sileri: «Valutare di spostare il richiamo invece di vaccini in ferie» - Corriere : Sileri: «Valutare di spostare il richiamo invece di vaccini in ferie» - UnioneSarda : #Covid19 #Italia - #Vaccini e vacanze, #Sileri: “Spostare i richiami invece delle dosi nelle località di villeggiat… - TheItalianTimes : GREEN PASS Procede la campagna vaccinale, con le #Regioni che puntano agli #over40. #Garattini sulle #riaperture av… - LiaColombo1 : #Sileri: 'Sarà necessario vaccinarsi una volta l’anno, come nel caso dei #virus influenzali. Se arrivasse una… -