Scritte contro sede Pd in via Di Nanni

(Di martedì 18 maggio 2021) Domenica era toccato al circolo di via Giacomo Dina, quartiere Lingotto, ora al circolo Carpanini di via Dante Di. Di nuovosui muri e sulle serrande delladel Partito Democratico. “Assassini”, “Pd complice di Israele”, “Palestina libera” con le frasicon uno spray blu, mentre sono stati oscurati anche i simboli del Pd dalle targhe affisse vicino all’ingresso del circolo. A denunciare l’accaduto il segretario metropolitano del partito, Mimmo Carretta, su Facebook: “Ci risiamo! Questa mattina è toccato agli amici e compagni del circolo Carpanini svegliarsi con questo spettacolo indegno negli occhi”, scrive Carretta commentando le, realizzate con vernice spray azzurra. “Ci tengo a mandare un abbraccio agli imbecilli di turno – aggiunge – Siamo vicini alla vostra ...

Itaca Notizie

...simboleggiare l'impegno del Comuneogni forma di discriminazione, erano state vandalizzate. E sempre a Scandiano sui muri di alcune associazioni sono apparse, nei mesi scorsi, altredi ...Le voci che le erano arrivate l'avevano in qualche modo preparata, oltre al fatto che sotto casa qualcuno aveva fattoorribili e allora ho confessato il tutto. Avrei preferito farlo durante ...Le scritte "assassini", "Pd complice di Israele", "Palestina libera" sono comparse questa mattina sulla serranda del circolo dem 'Carpanini, in via Di Nanni a Torino. Lo denuncia il segretario metropo ...'Stai scrivendo la storia con le tue mani insanguinate. Ci costringi a dire queste cose perche' non possiamo piu' tacere su quello che sta ...