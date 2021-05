Quarto, minaccia e aggredisce la ex: 52enne arrestato (Di martedì 18 maggio 2021) L’uomo, un 52enne di Quarto, ha messo in atto una serie di azioni vessatorie nei confronti della donna e del suo nuovo compagno. I carabinieri di Quarto Flegreo e di Qualiano, nell’ambito di un’indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, hanno arrestato, in esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare, un 52enne di Leggi su 2anews (Di martedì 18 maggio 2021) L’uomo, undi, ha messo in atto una serie di azioni vessatorie nei confronti della donna e del suo nuovo compagno. I carabinieri diFlegreo e di Qualiano, nell’ambito di un’indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, hanno, in esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare, undi

Advertising

D_Editore : C'è poi un quarto elemento, non secondario: le persone che lavorano per una grande azienda non sempre hanno modo di… - Zipstar81 : @daisyMM23 A Quarto Grado hanno detto che J.P. ha trovato sotto casa un bigliettino di minaccia . Ha denunciato. -

Ultime Notizie dalla rete : Quarto minaccia Netanyahu, il 'Pirro' d'Israele e il patto non scritto con Hamas Se questo funzionasse davvero, l'attuale confronto a Gaza non sarebbe il quarto negli ultimi nove ... le politiche di Israele a Gerusalemme Est e sul Monte del Tempio - Hamas fa una roboante minaccia ...

Fast & Furious 9: una featurette sulle donne Questa volta, una nuova minaccia costringerà Dom a confrontarsi con i peccati del suo passato, se ... Fast & Furious 9 vede il ritorno alla regia di Justin Lin, che ha diretto il terzo, il quarto, il ...

Quarto, minaccia e aggredisce la ex: 52enne arrestato 2a News Minacce allo staff di Evangelion Lo studio Khara, realizzatore del film Evangelion 3.0+1.0, ha ricevuto diversi messaggi carichi di minacce contro lo staff.

Netanyahu, il “Pirro” d’Israele e il patto non scritto con Hamas Nel suo viaggio quotidiano dentro la quarta guerra di Gaza, per comprenderne al meglio ragioni e obiettivi, Globalist si accompagna con gli analisti politici israeliani Alon Pinkas e Dmitry Shumsky. N ...

Se questo funzionasse davvero, l'attuale confronto a Gaza non sarebbe ilnegli ultimi nove ... le politiche di Israele a Gerusalemme Est e sul Monte del Tempio - Hamas fa una roboante...Questa volta, una nuovacostringerà Dom a confrontarsi con i peccati del suo passato, se ... Fast & Furious 9 vede il ritorno alla regia di Justin Lin, che ha diretto il terzo, il, il ...Lo studio Khara, realizzatore del film Evangelion 3.0+1.0, ha ricevuto diversi messaggi carichi di minacce contro lo staff.Nel suo viaggio quotidiano dentro la quarta guerra di Gaza, per comprenderne al meglio ragioni e obiettivi, Globalist si accompagna con gli analisti politici israeliani Alon Pinkas e Dmitry Shumsky. N ...