Omicidio psicologico e rinascita della persona

(Di martedì 18 maggio 2021) Sono rimasto colpito dalle parole di Papa Francesco che, parlando di abusi sull’infanzia, ha detto che si tratta di una sorta di “”. Sono parole importanti, non solo dal punto di vista etico, ma dal punto di vista umano e sociale, perché mettono in chiaro che le esperienze negative vissute nell’infanzia rischiano di “uccidere” o comunque di ferire più o meno gravemente l’individuo compromettendo il suo sviluppo, e quindi il suo futuro. Papa Francesco mette sullo stesso piano, anche valoriale, la perdita o la compromissionevita fisica e le offese che si possono arrecare alla vita psicologica. La nostra dimensione psicologica non si esaurisce con le nostre facoltà mentali (ragionamento, apprendimento, memoria, ecc.) ma indica la nostralità, la nostra ...

psicologico, cancellazione dell'infanzia": quando si parla della "piaga" della pedofilia non devono esserci equivoci, scorciatoie o peggio "coperture", perché "la protezione dei bambini ...Marocchino condannato in appello per una vicenda del 1999 La denuncia nel 2005 dopo anni di violenze e di minacce ...Città del Vaticano - L'Associazione Meter Onlus all'Udienza Privata del Papa che si è tenuta nella Sala Clementina della Santa Sede. All'evento, in qualità di responsabile della Calabria dell'associaz ...