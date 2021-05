La Roma vola in Borsa: picco del +16%, giornata chiusa col +10,86% (Di martedì 18 maggio 2021) Roma - I tifosi sui social si sono scatenati ipotizzando annunci di nuovi acquisti o chiusura di trattative con sponsor. Di certo c'è solo che il titolo della Roma oggi ha registrato una crescita ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 18 maggio 2021)- I tifosi sui social si sono scatenati ipotizzando annunci di nuovi acquisti o chiusura di trattative con sponsor. Di certo c'è solo che il titolo dellaoggi ha registrato una crescita ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma vola La Roma vola in Borsa: picco del +16%, giornata chiusa col +10,86% ROMA - I tifosi sui social si sono scatenati ipotizzando annunci di nuovi acquisti o chiusura di trattative con sponsor. Di certo c'è solo che il titolo della Roma oggi ha registrato una crescita molto importante , anche inspiegabile per quella che - apparentemente - sembra una giornata molto tranquilla sia a Trigoria che a viale Tolstoj. L'ultimo contratto ...

La Roma vola in Borsa: picco del +16%, giornata chiusa col +10,86% Corriere dello Sport.it Roma, effetto Mourinho: la notizia che ha sorpreso il club L'effetto Mourinho porta i suoi frutti: il titolo dell'AS Roma vola in Borsa, ma è stato sorprendentemente sospeso. Spiegato il motivo.

La Roma vola in borsa: titolo sospeso Alle 16:00 è stato registrato un netto rialzo Vola il titolo in borsa della Roma, che intorno alle 16:00 di oggi è stato sospeso per eccesso di rialzo. In pochissimi minuti, le azioni della società gi ...

