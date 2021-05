Ha venduto a Regione Lombardia mascherine inesistenti o non a norma | arrestato a Varese | VIDEO

(Di martedì 18 maggio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color La Guardia di Finanza dihaun imprenditore di(arresti domiciliari) con relativo sequestro di beni per 460mila euro accusato di avere truffato la società Aria SpA () che frodato Aler Milano. Il destinatario dei provvedimenti emessi dal Tribunale di, risponde, unitamente ad altri soggetti indagati a piede libero, tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Ha...

Advertising

asia_capuano : @restancoraunpo_ allroa ho sbagliato… perché avevo chiamato ticketone e mi avevano detto di mettere tutti i dati de… - asia_capuano : @restancoraunpo_ io ho messo la regione di provenienza del tizio che mi ha venduto i biglietti convinta di doverla… -

Ultime Notizie dalla rete : venduto Regione

Agenzia ANSA

Fisiognomica del 1988 hapiù di 300.000 copie e ha confermato il successo di Battiato. L'... Nel novembre 2012 ha accettato l'offerta del neo eletto presidente dellasiciliana Rosario ...In tutti questi anni Pechino ha costruito rapporti con i Paesi arabi dellae con l'Iran ed ... In passato la Cina ha anchearmi ai palestinesi e ha addestrato i suoi militanti. Una fonte ...Sono 550, di cui 151 sintomatici, i nuovi positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore in Campania, su 7.429 test molecolari eseguiti. Il tasso di incidenza è del 7,4%. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E ...Il cantautore e compositore Franco Battiato è morto all'età di 76 anni: il musicista si è spento nella notte nella sua residenza.