GTA 5 | un giocatore lo ha finito senza subire danni – Notizia – PS3Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di martedì 18 maggio 2021) Un giocatore è riuscito a finire GTA 5 senza subire danni, un'impresa davvero eccezionale visti i numerosissimi pericoli del gioco.. Un giocatore, nickname "UnNamedD", è riuscito a finire GTA 5 senza subire alcun danno. Si tratta del primo ad aver compiuto una simile impresa da quando il gioco è stato lanciato nell'ormai lontano 2013 su PS3 e Xbox 360. GTA 5 non è sicuramente il gioco più difficile che sia mai stato pubblicato, ma un conto è riuscire a finirlo, un altro è farcela senza che nemmeno una pallottola colpisca i personaggi. Date le continue sparatorie e i molti rischi …

Secondo il giocatore, ci sono voluti 48 tentativi, ma alla fine è riuscito a portarlo a termine e molti sono rimasti sbalorditi dall'impresa. " Wow, in un gioco caotico come GTA V che ha così tanti ..." Un giocatore è riuscito a finire GTA 5 senza subire danni, un'impresa davvero eccezionale visti i numerosissimi pericoli del gioco.. Un giocatore, nickname "UnNamedD", è riuscito a finire GTA 5 ... Rockstar quest'oggi ha annunciato delle novità in arrivo sia per GTA online che Red Dead Online. A partire dalla prossima settimana i fan delle quattro ...