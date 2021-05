Grande Fratello Vip, Il Mistero Di Alfonso Signorini: è Sparito (Di martedì 18 maggio 2021) Nessuno sa che fine abbia fatto il conduttore del Grande Fratello Vip. Il tutto mentre è in via di definizione il cast della prossima edizione. La sesta edizione del Grande Fratello Vip è certezza. In autunno tornerà una nuova edizione ed i casting sono aperti, con la produzione che è alla caccia dei futuri nuovi concorrenti. Alfonso Signorini condurrà ancora il Grande Fratello Vip Foto dal webCircolano già i primi nomi di rilievo, come ad esempio Gabriel Garko e Barbara Bouchet, tra gli altri. Senza dimenticare Sandra Milo, Loredana Lecciso e Raffaella Fico, che sono i desiderata da parte di chi realizza il reality. In tanti però si chiedono cosa ne è stato di Alfonso Signorini. Dopo la chiusura dello scorso 1° ... Leggi su cityroma (Di martedì 18 maggio 2021) Nessuno sa che fine abbia fatto il conduttore delVip. Il tutto mentre è in via di definizione il cast della prossima edizione. La sesta edizione delVip è certezza. In autunno tornerà una nuova edizione ed i casting sono aperti, con la produzione che è alla caccia dei futuri nuovi concorrenti.condurrà ancora ilVip Foto dal webCircolano già i primi nomi di rilievo, come ad esempio Gabriel Garko e Barbara Bouchet, tra gli altri. Senza dimenticare Sandra Milo, Loredana Lecciso e Raffaella Fico, che sono i desiderata da parte di chi realizza il reality. In tanti però si chiedono cosa ne è stato di. Dopo la chiusura dello scorso 1° ...

