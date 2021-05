Franco Battiato, viaggio tra i testi di un poeta (Di martedì 18 maggio 2021) L’Italia piange il Maestro che con i suoi testi ha raccontato il visibile e l’invisibile, facendo danzare il corpo e lo spirito nella profondità dell’essere. Difficilissimo scegliere tra la sua immensa produzione – un tesoro a cui tornare e ritornare – ma abbiamo provato a rendergli omaggio con una selezione di 10 canzoni che racchiudono un po’ della sua essenza. E ti vengo a cercare (Fisiognomica, 1988) ?... E ti vengo a cercare Anche solo per vederti o parlare Perché ho bisogno della tua presenza Per capire meglio la mia essenza. Questo sentimento popolare Nasce da meccaniche divine Un rapimento mistico e sensuale Mi imprigiona a te. Dovrei cambiare l’oggetto dei miei desideri Non accontentarmi di piccole gioie quotidiane Fare come un eremita Che rinuncia a sé ...” Lode all’inviolato (Caffè de la Paix, 1993) “Ne abbiamo attraversate di tempeste E quante prove ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 18 maggio 2021) L’Italia piange il Maestro che con i suoiha raccontato il visibile e l’invisibile, facendo danzare il corpo e lo spirito nella profondità dell’essere. Difficilissimo scegliere tra la sua immensa produzione – un tesoro a cui tornare e ritornare – ma abbiamo provato a rendergli omaggio con una selezione di 10 canzoni che racchiudono un po’ della sua essenza. E ti vengo a cercare (Fisiognomica, 1988) ?... E ti vengo a cercare Anche solo per vederti o parlare Perché ho bisogno della tua presenza Per capire meglio la mia essenza. Questo sentimento popolare Nasce da meccaniche divine Un rapimento mistico e sensuale Mi imprigiona a te. Dovrei cambiare l’oggetto dei miei desideri Non accontentarmi di piccole gioie quotidiane Fare come un eremita Che rinuncia a sé ...” Lode all’inviolato (Caffè de la Paix, 1993) “Ne abbiamo attraversate di tempeste E quante prove ...

