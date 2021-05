Buon compelanno Deadpool: Marvel festeggia con una nuova miniserie (Di martedì 18 maggio 2021) In casa Marvel sono pronti i festeggiamenti per i 30 anni di Deadpool, il mercenario chiacchierone dell’azienda americana di intrattenimento. La casa editrice per festeggiarlo ha annunciato una nuova miniserie, composta da cinque volumi, Deadpool Black White & Blood, che coinvolgerà diversi personaggi in storie molto brevi e si intreccerà con eventi di altre serie, quali Wolverine e Carnage. Deadpool: quali sono le 3 storie Il primo volume della miniserie conterrà tre storie differenti: la prima scritta da Ed Brisson e disegnata da Whilce Portacio, la seconda da Tom Taylor e Phil Noto e l’ultima con la sceneggiatura e i disegni del debuttante James Stokoe. Intervistato recentmente, Brisson ha dichiarato di aver scelto di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 18 maggio 2021) In casasono pronti imenti per i 30 anni di, il mercenario chiacchierone dell’azienda americana di intrattenimento. La casa editrice perrlo ha annunciato una, composta da cinque volumi,Black White & Blood, che coinvolgerà diversi personaggi in storie molto brevi e si intreccerà con eventi di altre serie, quali Wolverine e Carnage.: quali sono le 3 storie Il primo volume dellaconterrà tre storie differenti: la prima scritta da Ed Brisson e disegnata da Whilce Portacio, la seconda da Tom Taylor e Phil Noto e l’ultima con la sceneggiatura e i disegni del debuttante James Stokoe. Intervistato recentmente, Brisson ha dichiarato di aver scelto di ...

Advertising

matteoswift13 : RT @artemisvyn: I love you so much!! @matteoswift13 sei una Delle persone con cui ho legato di piu su qui. E davvero ti voglio un sacco di… - artemisvyn : I love you so much!! @matteoswift13 sei una Delle persone con cui ho legato di piu su qui. E davvero ti voglio un s… -

Ultime Notizie dalla rete : Buon compelanno Fischia il Trap! Buon Compleanno Mister Trapattoni 0 0 Voto Vota Articolo Fischia il Trap! Buon Compleanno Mister Trapattoni Fischia il Trap, il suo marchio di fabbrica diventato il simbolo di una generazione. Auguri di buon compelanno all'allenatore nato il 17 marzo 1939 Auguri di Buon Compleanno al Mister Giovanni Trapattoni, uno degli allenatori piu' amati dagli Italiani, l'allenatore che ha vinto praticamente ...

Fischia il Trap! Buon Compleanno Mister Trapattoni 0 0 Voto Vota Articolo Fischia il Trap! Buon Compleanno Mister Trapattoni Fischia il Trap, il suo marchio di fabbrica diventato il simbolo di una generazione. Auguri di buon compelanno all'allenatore nato il 17 marzo 1939 Auguri di Buon Compleanno al Mister Giovanni Trapattoni, uno degli allenatori piu' amati dagli Italiani, l'allenatore che ha vinto praticamente ...

#AccaddeOggi: 18 maggio, buon compleanno a Enrico Brignano. Fotogallery - L'Unione Sarda.it L'Unione Sarda Calcio: De Laurentiis, 'i miei più cari auguri a Ferlaino per i suoi 90 anni' Napoli, 18 mag. - (Adnkronos) - "I miei più cari auguri a Corrado Ferlaino per i suoi 90 anni". Così presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, fa gli auguri di buon compleanno su Twitter all'ex pr ...

Barassi diventa presidente della Figc all'unanimità L'edizione del 18 maggio 1946 di Tuttosport dedica ampio risalto all'assemblea federale andata in scena il giorno prima a Firenze. Nello stesso giorno, nasce "Bisteccone" Galeazzi, un'istituzione nel ...

0 0 Voto Vota Articolo Fischia il Trap!Compleanno Mister Trapattoni Fischia il Trap, il suo marchio di fabbrica diventato il simbolo di una generazione. Auguri diall'allenatore nato il 17 marzo 1939 Auguri diCompleanno al Mister Giovanni Trapattoni, uno degli allenatori piu' amati dagli Italiani, l'allenatore che ha vinto praticamente ...0 0 Voto Vota Articolo Fischia il Trap!Compleanno Mister Trapattoni Fischia il Trap, il suo marchio di fabbrica diventato il simbolo di una generazione. Auguri diall'allenatore nato il 17 marzo 1939 Auguri diCompleanno al Mister Giovanni Trapattoni, uno degli allenatori piu' amati dagli Italiani, l'allenatore che ha vinto praticamente ...Napoli, 18 mag. - (Adnkronos) - "I miei più cari auguri a Corrado Ferlaino per i suoi 90 anni". Così presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, fa gli auguri di buon compleanno su Twitter all'ex pr ...L'edizione del 18 maggio 1946 di Tuttosport dedica ampio risalto all'assemblea federale andata in scena il giorno prima a Firenze. Nello stesso giorno, nasce "Bisteccone" Galeazzi, un'istituzione nel ...