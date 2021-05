Ancora tempo instabile: sole al mattino, nuvole e pioggia al pomeriggio (Di martedì 18 maggio 2021) Mentre si allungano le giornate, da mercoledì anche grazie al prolungamento del coprifuoco, vediamo se il tempo ci inviterà a uscire all’aperto con le previsioni del Centro Meteo Lombardo curate da Maurizio Signani. ANALISI GENERALE Il nord Italia continuerà ad essere investito da un flusso umido occidentale Atlantico anche nelle giornate di martedì e di mercoledì. Ciò determinerà un tipo di tempo spiccatamente variabile specie durante le ore pomeridiane e serali, ove vi saranno molteplici occasioni per la formazione di rovesci e temporali in montagna, ma senza escludere un loro locale sconfinamento anche verso le pianure Lombarde. Clima tutto sommato mite, specie di pomeriggio, con valori massimi oltre i 20 gradi in pianura. Martedì 18 maggio 2021 tempo Previsto: Al mattino ... Leggi su bergamonews (Di martedì 18 maggio 2021) Mentre si allungano le giornate, da mercoledì anche grazie al prolungamento del coprifuoco, vediamo se ilci inviterà a uscire all’aperto con le previsioni del Centro Meteo Lombardo curate da Maurizio Signani. ANALISI GENERALE Il nord Italia continuerà ad essere investito da un flusso umido occidentale Atlantico anche nelle giornate di martedì e di mercoledì. Ciò determinerà un tipo dispiccatamente variabile specie durante le ore pomeridiane e serali, ove vi saranno molteplici occasioni per la formazione di rovesci erali in montagna, ma senza escludere un loro locale sconfinamento anche verso le pianure Lombarde. Clima tutto sommato mite, specie di, con valori massimi oltre i 20 gradi in pianura. Martedì 18 maggio 2021Previsto: Al...

