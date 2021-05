Albinoleffe-Grosseto in tv: data, orario e diretta streaming playoff Serie C 2020/2021 (Di martedì 18 maggio 2021) La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Albinoleffe-Grosseto, match valevole per il secondo turno dei playoff del girone A del campionato di Serie C 2020/2021. La stagione regolare è ormai alle spalle, ora è tempo di pensare agli spareggi promozione per assegnare l’ultimo slot rimanente per il prossimo torneo di Serie B. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 19 maggio alle ore 18:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming ad Eleven Sports. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 18 maggio 2021) La, l’, latv edi, match valevole per il secondo turno deidel girone A del campionato di. La stagione regolare è ormai alle spalle, ora è tempo di pensare agli spareggi promozione per assegnare l’ultimo slot rimanente per il prossimo torneo diB. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 19 maggio alle ore 18:00; latelevisiva sarà affia Sky Sport, mentre load Eleven Sports. SportFace.

Playoff Serie C: il 19 maggio al via la seconda fase Questi gli abbinamenti: Pro Vercelli - Juventus U23 e Albinoleffe - Grosseto nel Girone A, FeralpiSalò - Virtus Verona e Cesena - Matelica nel B, Bari - Foggia e Juve Stabia - Palermo nel C. Già ...

Domenica 23 saranno rimaste 13 squadre Con l’exploit della Virtus Verona, il programma del secondo turno playoff del girone può finalmente decollare. Le dodici squadre alla ricerca di un posto nella fase nazionale torneranno in campo doman ...

