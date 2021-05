Tris del Benevento 5 e approdo alla fase nazionale dei play off (Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Storico approdo alla fase nazionale dei play off di serie B per il Benevento 5 che ha superato con un netto 3-0 al PalaTedeschi l’Ecocity Futsal Genzano nel secondo turno degli spareggi del girone F. Ora, grazie a questa vittoria, i giallorossi potranno giocarsi le proprie carte negli ultimi due turni che mancano per tentare la scalata alla serie A2. LA GARA – Mister Oliva per l’occasione ha potuto di nuovo disporre di Galletto e Volonnino, anche se non al meglio, out nella prima gara della post-season con i padroni di casa che hanno subito preso in mano il comando delle operazioni intessendo la solita fitta rete di passaggi che ha mandato spesso fuori giri i laziali. La sfida, dopo il palo esterno di Liviero per ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Storicodeioff di serie B per il5 che ha superato con un netto 3-0 al PalaTedeschi l’Ecocity Futsal Genzano nel secondo turno degli spareggi del girone F. Ora, grazie a questa vittoria, i giallorossi potranno giocarsi le proprie carte negli ultimi due turni che mancano per tentare la scalataserie A2. LA GARA – Mister Oliva per l’occasione ha potuto di nuovo disporre di Galletto e Volonnino, anche se non al meglio, out nella prima gara della post-season con i padroni di casa che hanno subito preso in mano il comando delle operazioni intessendo la solita fitta rete di passaggi che ha mandato spesso fuori giri i laziali. La sfida, dopo il palo esterno di Liviero per ...

