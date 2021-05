Steiner catechizza Mick e Mazepin | GP di Monaco senza strafare

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Steiner catechizza

F1Sport.it

"Sui piloti dovrebbe esserci poca pressione, poiché sappiamo quali sono le nostre prestazioni" , prosegue. Più importante non far danni, anche in un'ottica di spese da limitare al massimo e ..."Sui piloti dovrebbe esserci poca pressione, poiché sappiamo quali sono le nostre prestazioni" , prosegue. Più importante non far danni, anche in un'ottica di spese da limitare al massimo e ...Il week end di Montecarlo è ad alto tasso di rischio per una Haas con due piloti debuttanti. I rischi di incidenti con danni alla monoposto, in un 2021 nel quale centellinare le risorse e destinarne i ...