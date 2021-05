Roma invasa dai cinghiali. Gualtieri attacca: che degrado. Raggi: colpa della Regione (Di lunedì 17 maggio 2021) Un branco di cinghiali che aggredisce una donna all'uscita di un supermercato per rubarle la spesa, a Le Rughe, nel comune di Formello, alle porte di Roma. L'ennesimo video ) che testimonia la ... Leggi su leggo (Di lunedì 17 maggio 2021) Un branco diche aggredisce una donna all'uscita di un supermercato per rubarle la spesa, a Le Rughe, nel comune di Formello, alle porte di. L'ennesimo video ) che testimonia la ...

Advertising

Rogpiton : RT @MizStemiz: @ritadallachiesa @virginiaraggi Sono d'accordo Roma è invasa, come altre parti d'italia dai cinghiali, per superare questo p… - StefanoIncocci2 : Roma è invasa da gentaglia sporca, corrotta e schifosa come te purtroppo, ti sto avvertendo direttamente senza chie… - 67_robin : RT @MizStemiz: @ritadallachiesa @virginiaraggi Sono d'accordo Roma è invasa, come altre parti d'italia dai cinghiali, per superare questo p… - agoacciaio : RT @MizStemiz: @ritadallachiesa @virginiaraggi Sono d'accordo Roma è invasa, come altre parti d'italia dai cinghiali, per superare questo p… - cristina7013 : RT @MizStemiz: @ritadallachiesa @virginiaraggi Sono d'accordo Roma è invasa, come altre parti d'italia dai cinghiali, per superare questo p… -