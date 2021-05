Revelli | “Conte crocifisso sui Dpcm Ora è peggio ma stanno tutti zitti”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 17 maggio 2021) Marco, storico e sociologo che insegna Scienza della politica all’Università del Piemonte Orientale, parla oggi con Il Fatto Quotidiano di Giuseppee Mario Draghi. Il professore critica il governo e la sua maggioranza. E ricorda cosa succedeva fino a qualche tempo fa. “Era tutto prevedibile, dal primo giorno. Questa maggioranza è un pasticciaccio che mette insieme il diavolo con l’acqua santa. Era prevedibile che sarebbe stata completamente paralizzata”, spiega. Il quale poi aggiunge che Salvini ha ragione a dire che non si potranno fare le riforme. “Come si può fare la riforma della Giustizia penale mettendo insieme il M5S e il centrodestra? E quella del Fisco mettendo insieme chi propone la Flat Tax e chi la tassazione progressiva? Questa è una maggioranza che non riesce nemmeno ad accordarsi su un’ora in più o ...