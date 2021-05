Perugia, amministratore viene accoltellato al cuore dopo una lite: “L’aggressore poco più che 18enne” (Di lunedì 17 maggio 2021) Perugia, amministratore viene accoltellato al cuore dopo una lite. Un amministratore di condominio è stato accoltellato nei pressi del bar del suo quartiere dopo una lite. Il 40enne, colpito al cuore, ha rischiato la vita. Si indaga sull’identità dei colpevoli: secondo quanto mostrano le telecamere di videosorveglianza, L’aggressore avrebbe poco più di 18 anni. Era uscito con la fidanzata per una passeggiata pomeridiana. dopo un passaggio al bar sotto casa e qualche chiacchiera con gli avventori, una lite che lo ha costretto in ospedale dopo 3 coltellate. Una di queste ha colpito il ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 17 maggio 2021)aluna. Undi condominio è statonei pressi del bar del suo quartiereuna. Il 40enne, colpito al, ha rischiato la vita. Si indaga sull’identità dei colpevoli: secondo quanto mostrano le telecamere di videosorveglianza,avrebbepiù di 18 anni. Era uscito con la fidanzata per una passeggiata pomeridiana.un passaggio al bar sotto casa e qualche chiacchiera con gli avventori, unache lo ha costretto in ospedale3 coltellate. Una di queste ha colpito il ...

