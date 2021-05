Nuti | la figlia Ginevra a Domenica In | «È in una struttura perché ha bisogno di assistenza continua» Mara Venier in lacrime

(Di lunedì 17 maggio 2021) . Oggi, lae l’ex moglie Annamaria Malipiero sono state ospiti aIn per parlare di Francesco, il regista toscano disabile dopo un grave incidente domestico avvenuto nel 2006. Domani l’artista compie 66 anni. Ecco la testimonianza commossa di, oggi 22enne: «Papà è stabile. Da quando ho 18 anni sono il suo tutore. Ho firmato io per fargli fare il vaccino. Ora è inaa Romahadi. Io lo vado a trovare spessostudio qui. Mia madre si è tarsferita a Firenze da un anno e mezzo, ma mi aiuta sempre tanto. È la mia spalla. Comunico con mio padre con gli occhi, tramite lo sguardo. Gli leggo i messaggi dei fan che mi arrivano ...

Nel docufilm sono presenti Annamaria Malipiero, ex compagna die madre della loroGinevra, e Paolo Rossi. Il prologo è di Giovanni Veronesi e le musiche di Giovanni, fratello di ...Il famosissimo attore Francescodopo i vari incidenti e la malattia, viene accudito dalla: ecco cosa ha raccontato la giovane durante la puntata andata in onda oggi di Domenica In? Francesco NutiFrancescoè un ...Scopriamo di più sulla vita privata della giovanissima Ginevra Nuti. Forse non l'avete ben presente ma il suo cognome vi dice qualcosa, giusto? Ebbene sì: la ragazza è figlia di Francesco Nuti, il bra ...Cine34 omaggia Francesco Nuti con una rassegna dedicata, durante la quale verrà presentato il docufilm "Ti vogliamo bene, Francesco Nuti".