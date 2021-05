(Di lunedì 17 maggio 2021)Balsamo (Milano) - Sono 1.784 le richieste di acceso agli atti fatte da geometri e professionisti al Comune per cercare di attivare il bonus 110 per cento per la riqualificazione dei ...

Advertising

Giorno_Milano : Niente ecobonus a Cinisello: troppi abusi edilizi - FabLus17 : @M5S_Europa @EU_Commission E niente... Neanche sul profilo del gruppo 5S Europa (dopo aver visto quelli di Camera e… -

Ultime Notizie dalla rete : Niente ecobonus

IL GIORNO

Solamente in pochi casi i proprietari hanno aderito ai condoni degli anni passati, così oggi è pressoché impossibile l'accesso all'". Dunque al momento sono soltanto 5 i cantieri pronti a ...Piacere di guida,vincoli da ricarica esterna (non tutti possono montare una wallbox a casa ... come quella di questa prova su strada, da 32.750 euro esclusi eventualie incentivi ...Su 1.784 richieste di accesso agli atti solo cinque pratiche pronte per attivare gli incentivi del 110 per cento ...Superbonus 110%, con Draghi non passano la proroga al 2023 e l'ampliamento delle aree d'intervento. Novità sull’IVA. nov ...