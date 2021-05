Microsoft Teams | nuove funzionalità gratuite | Punto Informatico

Advertising

vincentmiccolis : #Microsoft Teams ora è gratuito anche per gli utenti consumer #smartworking - FilcamsER : Giovedì 20 maggio alle 20:30 si terrà l'Assemblea Regionale FARMACIE Emilia Romagna. È rivolta al personale impieg… - CF22092013 : RT @CeotechI: Microsoft Teams si arricchisce di nuove funzionalità... - #microsoftteams #microsoft #office #teams #zoom #msteams #windows #… - CeotechI : Microsoft Teams si arricchisce di nuove funzionalità... - #microsoftteams #microsoft #office #teams #zoom #msteams… - maurobonazzi3 : RT @FilosofiaLecce: Per il ciclo di seminari #intersezioni2021 organizzato da @alebeccarisi abbiamo come ospite @maurobonazzi3 con la lezi… -

Ultime Notizie dalla rete : Microsoft Teams

Punto Informatico

ha annunciato di aver introdotto nuove funzionalità in, il suo software per le videochiamate, pensate per l'utenza consumer. Tali novità saranno disponibili gratuitamente su mobile, ...Disponibili da oggi nuove funzionalità consumer gratuite di, tra cui Together Mode, reazioni, GIF, sondaggi e ...Teams, il software di Microsoft per le videochiamate, ha introdotto molte funzioni pensate per gli utenti consumer, come reagire con le GIF e le emoji durante le videochiamate.Disponibili da oggi nuove funzionalità consumer gratuite di Microsoft Teams, tra cui Together Mode, reazioni, GIF, sondaggi e dashboard.