Ludovico Tersigni, il nipote di Zoro sarà il nuovo conduttore di X Factor 2021 al posto di Cattelan: ecco chi è (Di lunedì 17 maggio 2021) Colpo di scena ad “X Factor”. In queste settimane si sta cercando l’erede di Alessandro Cattelan e sono stati fatti diversi nomi, diffusi in Rete, da Lodovica Comello – che poi ha smentito – alla Iena Nicolò De Deviitis. A sparigliare le carte ci ha pensato un attore: il 25enne Ludovico Tersigni, volto noto ai teenager perché ha fatto parte del cast in serie cult come “Skam Italia” e “Summertime”. A lanciare l’indiscrezione, dando per certa la notizia, è il ben informato Dagospia. FqMagazine ha contattato Sky che non conferma né smentisce l’investitura ma è certo che Tersigni ha sostenuto un provino e che è andato molto bene. Altra notizia certa è che al momento le ricerche per il conduttore sono terminate. Alessandro Tersigni è anche il nipote di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) Colpo di scena ad “X”. In queste settimane si sta cercando l’erede di Alessandroe sono stati fatti diversi nomi, diffusi in Rete, da Lodovica Comello – che poi ha smentito – alla Iena Nicolò De Deviitis. A sparigliare le carte ci ha pensato un attore: il 25enne, volto noto ai teenager perché ha fatto parte del cast in serie cult come “Skam Italia” e “Summertime”. A lanciare l’indiscrezione, dando per certa la notizia, è il ben informato Dagospia. FqMagazine ha contattato Sky che non conferma né smentisce l’investitura ma è certo cheha sostenuto un provino e che è andato molto bene. Altra notizia certa è che al momento le ricerche per ilsono terminate. Alessandroè anche ildi ...

