Van der Poel e Pogacar a pari tempo in classifica al Tour de France | perché l’olandese resta in maglia gialla

Van der Poel e Pogacar sono a pari merito in classifica al Tour de France 2025, ma l’olandese mantiene la maglia gialla. La battaglia tra i due campioni si infiamma, regalando emozioni e suspense alla corsa più prestigiosa del ciclismo mondiale. Scopriamo perché Van der Poel, nonostante il pareggio, resta al vertice della generale e cosa ci riserva il percorso verso Parigi.

Il neerlandese Mathieu van del Poel (Alpecin – Deceuninck) ha conservato la Maglia Gialla di leader della classifica generale al termine della quarta tappa del Tour de France 2025 di ciclismo, andata allo sloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG). Lo sloveno, grazie agli abbuoni conquistati sul traguardo di Rouen ha azzerato il ritardo nei confronti del neerlandese in classifica generale, ma il corridore dell’Alpecin – Deceuninck ha mantenuto il simbolo del primato grazie alla somma dei piazzamenti ottenuti nelle prime quattro frazioni. Per entrambi finora un primo ed un secondo posto, ma il neerlandese è stato 28° nella prima tappa e 23° nella terza, mentre lo sloveno, oltre alla 18ma piazza della prima frazione ha fatto registrare la 71ma posizione nella terza: il totale è di 54 per van der Poel e di 92 per Pogacar. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Van der Poel e Pogacar a pari tempo in classifica al Tour de France: perché l’olandese resta in maglia gialla

In questa notizia si parla di: classifica - poel - pogacar - tour

Giro del Delfinato oggi: doppio colpo di Romeo, beffato Van der Poel. Ordine d'arrivo e classifica - Oggi al Giro del Delfinato 2025, Ivan Romeo conquista la tappa con un brillante doppio colpo, lasciando senza parole i rivali.

Mathieu Van der Poel torna al Le Tour de France e lo fa a modo suo: con una vittoria da campione. In uno scenario da classica del Nord, l'olandese della Alpecin-Deceuninck batte Pogacar e Vingegaard con una mossa perfetta. La squadra è impeccabile, il c Vai su Facebook

100^ vittoria per Pogacar, VDP resta in giallo; Tour de France 2025, la classifica big: ancora abbuoni per Pogacar e Vingegaard, Evenepoel concede 3, Mas e Roglic ne perdono 32; Classifica Tour de France 2025: Pogacar incrementa su Vingegaard ed Evenepoel, agganciato Van der Poel.

Tour de France: Pogacar vince la quarta tappa, Van der Poel rimane in maglia gialla - Il campione del mondo ha conquistato la quarta tappa del Tour de France anticipando in volata Mathieu Van de ... Segnala msn.com

Tour de France. Pogacar vince in volata la quarta tappa, Van Der Poel resta maglia gialla - Volatona regale di Pogacar che centra pure la vittoria n. Si legge su blitzquotidiano.it