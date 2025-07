Furia Trump contro Putin | Fa stroPenso a sanzioni E promette nuovi Patriot per Kiev

Il ritorno di Donald Trump sulla scena ucraina scuote gli equilibri internazionali, con promesse di sanzioni più dure e nuovi sistemi Patriot per Kiev. La sua posizione forte alimenta tensioni tra Washington e Mosca, mentre Berlino chiede giustizia per i danni causati dalla guerra. In un clima di contrasti e diplomazie complicate, il mondo si interroga su quale sarà il prossimo capitolo di questa crisi globale.

Donald Trump torna protagonista sul fronte ucraino: dopo giorni di incertezza, il presidente americano ha promesso a Volodymyr Zelensky l’invio immediato di 10 intercettori Patriot e nuove forniture militari. Il Pentagono conferma e rilancia, mentre il Cremlino accusa: “Così si ostacola ogni soluzione pacifica”. Berlino alza i toni e chiede che Mosca paghi per i danni della guerra. Intanto Kiev denuncia l’uso crescente della Corea del Nord da parte della Russia e avverte: "La Nato è a rischio". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Furia Trump contro Putin: "Fa stro......Penso a sanzioni". E promette nuovi Patriot per Kiev

