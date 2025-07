La Libia respinge Piantedosi e una delegazione Ue | Ingressi illegali

La tensione tra Libia e l'Unione Europea si fa sempre più palpabile, con un episodio che mette in luce le complesse dinamiche geopolitiche della regione. Martedì, una missione diplomatica europea, inclusa la presenza di Matteo Piantedosi e ministri dell’Interno di Italia, Grecia e Malta, è stata respinta all’aeroporto di Bengasi dal governo non riconosciuto di Haftar. Un gesto che sottolinea le sfide nella ricerca di dialogo e stabilità in questo contesto fragile.

Martedì una missione diplomatica europea è stata respinta al suo arrivo in Libia. Il governo dell’Est, guidato da Osama Hamad e dal generale Khalifa Haftar, e non riconosciuto dalla comunità internazionale, ha bloccato all’aeroporto di Bengasi il commissario Ue alle Migrazioni e i ministri dell’Interno di Italia, Grecia e Malta, tra cui Matteo Piantedosi, ordinando loro di lasciare immediatamente il Paese. La delegazione era attesa per una doppia visita, prima con le autorità di Tripoli poi con quelle della Cirenaica, per discutere gli accordi sul controllo delle partenze migratorie. Secondo il comunicato diffuso dal governo di Bengasi, i rappresentanti europei avrebbero violato le procedure di ingresso previste per i diplomatici stranieri, configurando un’ingerenza nella sovranità nazionale libica. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - La Libia respinge Piantedosi e una delegazione Ue: «Ingressi illegali»

