Perrini Cni | Nell’urbanistica non si può intervenire con Dpr ma con leggi che modifichino quelle del secolo scorso

L’urbanistica italiana si trova di fronte a una sfida cruciale: aggiornare le normative obsolete risalenti al secolo scorso per rispondere alle esigenze del mondo contemporaneo. Perrini, rappresentante del Cni, sottolinea che interventi con Dpr sono insufficienti; è necessario un quadro legislativo innovativo che tenga conto di variabili come i cambiamenti climatici. Solo così potremo costruire città resilienti e sostenibili per il futuro.

"In urbanistica non si può intervenire con Dpr ma con delle leggi che modifichino quelle che risalgono, per lo più, alla prima metà del secolo scorso, quando eravamo in presenza di tutto un altro mondo. Oggi occorre tenere conto di elementi nuovi e determinanti come, ad esempio, i cambiamenti climatici che non possono .

