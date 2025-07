LIVE Alcaraz-Norrie 4-1 Wimbledon 2025 in DIRETTA | lo 0-40 iniziale sveglia lo spagnolo che prende il largo nel 1° set

4-1 INCREDIBILE: è passato con il dritto Alcaraz! Sembrava finita, che roba questo giocatore! 15-40 Risposta nei piedi: praticamente già due palle set in arrivo. 15-30 Impressionante angolo stretto vincente trovato da Alcaraz di rovescio. 15-15 Attacca con poco di dritto l'iberico e allora passa Norrie! Prende tempo il GBR scacciando dal campo una piuma. 0-15 Doppio fallo, secondo di fila Norrie. Quello precedente era costato il break nel 3° game. 3-1 Dritto vincente dal centro invece per Alcaraz. Primo allungo del match! 40-30 Prima vincente e tre quindici consecutivi.

