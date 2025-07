Teatro antico che passione! L’Inda batte il record | oltre 170mila spettatori per la 60esima stagione

Il teatro antico torna a vivere con una passione travolgente, conquistando oltre 170.000 spettatori nella 60ª stagione. Un intenso viaggio tra mitologia, letteratura, arti visive e sonore, che trasporta il pubblico in un mondo di figure leggendarie come Medea, Colapesce e Proserpina, arricchito da capolavori di Caravaggio, film iconici e musiche siciliane. Sotto la regia di Giuliano Peparini, Siracusa si trasforma in un palcoscenico di emozioni e meraviglie.

Una sequenza di quadri che si muoveranno tra figure mitologiche come Medea, Aretusa, Proserpina e Colapesce, la letteratura, con testi dalle Metamorfosi di Ovidio, da Plutarco, Pirandello, Sciascia, Tomasi di Lampedusa e poi arti visive e sonore come i dipinti di Caravaggio, Nuovo Cinema Paradiso, il Gattopardo, le musiche siciliane in dialogo con voci e corpi. Con la regia di Giuliano Peparini, Siracusa.

