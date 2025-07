Le ultimissime su Sinner | giallo sugli esami il match con Shelton a Wimbledon è a rischio

Roma, 8 luglio 2025 – Jannik Sinner tiene i suoi tifosi con il fiato sospeso: tra infortuni, esami e un match cruciale con Shelton a Wimbledon, le ultime novità sono ricche di suspense. Con il rischio di perdere l’occasione di conquistare il numero 232 del mondo, il talento altoatesino si trova a navigare a vista in un momento decisamente complicato. Riuscirà Sinner a superare questi ostacoli e mantenere viva la sua corsa? La risposta si cela nelle prossime settimane.

Roma, 8 luglio 2025 – Jannik Sinner tiene i suoi tifosi con il fiato sospeso. Sospiri condivisi con lo stesso tennista altoatesino che al momento naviga a vista. Ieri sera nel match contro Grigor Dimitrov il numero uno al mondo si è infortunato al gomito destro nel primo game. Grazie a tre pastiglie di antidolorifico continua a giocare e poi c’è il ritiro del bulgaro per un problema muscolare a mitigare la situazione e a nascondere le eventuali complicazioni di quell’incidente. Questa mattina il tennista di San Candido ha effettuato una risonanza magnetica all’articolazione e tutto lasciava presagire che le cose stessero andando per il meglio, dato che lo staff gli aveva prenotato un campo di allenamento per le 17. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le ultimissime su Sinner: giallo sugli esami, il match con Shelton a Wimbledon è a rischio

