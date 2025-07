Inter per il centrocampo spunta un nuovo nome | chieste informazioni per quel giocatore olandese! Le ultime

L'Inter guarda avanti e si informa su un nome nuovo per il centrocampo: Quinten Timber, talento olandese del Feyenoord. Mentre il giocatore si riprende da un infortunio, i nerazzurri hanno deciso di sondare il terreno senza ancora aprire trattative ufficiali. La nuova possibile scommessa nel mercato estivo apre scenari interessanti e fa sognare i tifosi: sarà lui il prossimo colpo dell’Inter? Restate con noi per gli aggiornamenti esclusivi.

Inter, per il centrocampo spunta un nuovo nome: chieste informazioni per quel giocatore olandese! Le ultimissime. L' Inter ha recentemente manifestato interesse per Quinten Timber, giovane e promettente centrocampista del Feyenoord, attualmente in fase di recupero da un infortunio al ginocchio. Nonostante il club nerazzurro abbia chiesto informazioni sul giocatore, al momento non ci sono trattative in corso. Secondo quanto riportato da Rudy Galletti su Twitter, l'Inter sta ancora valutando le opzioni disponibili sul mercato per rinforzare il proprio centrocampo, e Timber è uno dei nomi sulla lista.

