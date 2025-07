Alluvione Texas il drammatico salvataggio di un automobilista nelle acque del fiume

L’alluvione Texas ha portato a momenti di grande emergenza e coraggio, come il salvataggio di un automobilista intrappolato nelle acque impetuose del fiume. Il 4 luglio, i vigili del fuoco hanno dimostrato tutta la loro prontezza e umanità, usando corde e dispositivi di salvataggio per mettere in salvo una vita umana. L’autista, grato e fortunato, è ora al sicuro, testimonianza della forza del cuore umano nei momenti più difficili.

I vigili del fuoco del Texas hanno salvato un automobilista intrappolato all’interno di un veicolo circondato da acque ingrossate a seguito dell’ alluvione che ha devastato lo Stato Usa. È successo il 4 luglio, il veicolo è rimasto incastrato contro degli alberi a causa dell’innalzamento delle acque alluvionali. I soccorritori hanno utilizzato corde, salvagenti e dispositivi di galleggiamento individuali per raggiungere l’occupante. L’autista è stato estratto dal mezzo e trasportato in ospedale per accertamenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Alluvione Texas, il drammatico salvataggio di un automobilista nelle acque del fiume

