Cade dall’alto in un capannone grave operaio di 65 anni

Un grave incidente sul lavoro scuote la comunità di Casciana Terme Lari: un operaio di 65 anni è caduto da un’altezza in un capannone di Perignano. Le cause sono ancora in fase di accertamento, ma il suo stato rimane stabile grazie all'intervento tempestivo delle forze dell’ordine e dei tecnici della sicurezza. La vicenda ricorda quanto l’ambiente lavorativo richieda attenzione costante alla tutela dei lavoratori e alla prevenzione degli incidenti.

CASCIANA TERME LARI – Grave dopo la caduta in un capannone di Perignano mentre è al lavoro. Un uomo di 65 anni si è infortunato mentre lavorava, per cause che sono al vaglio di forze dell’ordine e tecnici dell’ igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, arrivati in azienda dopo la denuncia dell’incidente. Sempre cosciente l’uomo ha subito una serie di traumi ed è stato condotto d’urgenza all’ospedale di Cisanello. L’incidente si è verificato intorno alle 16 di oggi (8 luglio). 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

