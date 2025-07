Gimenez da bocciare? No Allegri ne farà un perno del nuovo Milan

Gimenez da bocciare? Assolutamente no, Allegri non può farne un perno del nuovo Milan. Il club rossonero sta cercando un centravanti di livello, ma in realtà ha già tra le mani un talento straordinario, che l’anno scorso ha solo pagato le difficoltà della squadra. È il momento di valorizzare ciò che si ha e costruire un futuro di successi.

Massimiliano Allegri ha scelto il suo uomo per guidare l'attacco rossonero: Dusan Vlahovic è in cima alla lista dei desideri. Il tecnico livornese lo conosce bene, lo ha allenato, valorizzato, e ora sogna di ritrovarlo al Milan per costruire un reparto offensivo

