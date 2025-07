Giovani Hikikomori Renzi | La politica non può non affrontare il tema

In un’Italia dove i giovani hikikomori sono ormai più di duecentomila, l’isolamento diventa una tragedia silenziosa che richiede attenzione e azione immediata. La politica, incapace di affrontare questa piaga complessa, rischia di lasciarli tra le pieghe dell’indifferenza. È ora di riconoscere che la vera sfida non è solo governare, ma prendersi cura delle vite più vulnerabili. La questione non può più aspettare: dobbiamo agire prima che sia troppo tardi.

ROMA – "Mi ha colpito un articolo di Avvenire sui giovani Hikikomori: ci sono duecentomila ragazzi isolati, soli, che vivono l'estate come un momento di sofferenza ancora più intenso. La politica da sola non può risolvere il problema perchè è una questione enorme che coinvolge tanti aspetti, a cominciare da quello educativo e sociale. Ma la politica non può non affrontare il tema. Si parla di tutto e non di quello che veramente vale: la vita dei nostri ragazzi". E' quanto afferma sulla sua pagina Facebook il leader di Italia Viva, Matteo Renzi (foto).

