Delbecchi con Barbacetto presenta I misteri di via dell'Anima | Ecco perché alcuni peccati originali dell'Italia non cambiano

Scopri i misteri di Via dell’Anima con Delbecchi e Barbacetto, un affascinante viaggio nei secoli, che svela perché alcuni peccati originali dell’Italia sembrano invariabili nel tempo. Come ricordava Indro Montanelli, “possono cambiare le Repubbliche, ma certi tratti restano eterni”. In questa intervista esclusiva, l’autore ci apre le porte di un vintage book, nato dall’esperienza condivisa con il grande giornalista. Ecco perché alcuni aspetti fondamentali della nostra identità non cambiano mai.

“La mia idea, ed è anche un lascito di Indro Montanelli, è che possono cambiare le Repubbliche, la Prima, la seconda, la terza, ma alcuni peccati originali dell’Italia forse non cambiano “. Così Nanni Delbecchi, giornalista e autore del romanzo, “ I segreti di via dell’Anima ” (Compagnia Editoriale Aliberti). Si tratta di “un vintage book, la cui idea nasce quando lavoravo al giornale con Montanelli, che lo commissionò come romanzo d’appendice, a puntate”, ha spiegato Delbecchi, che ha presentato il libro insieme a Gianni Barbacetto, nel corso di Paper Fest a Carrara. Un romanzo in cui intrighi e passioni tra politica, società e costume sono raccontati da un giornalista di razza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Delbecchi con Barbacetto presenta “I misteri di via dell’Anima”: “Ecco perché alcuni peccati originali dell’Italia non cambiano”

