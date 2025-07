Tumori |  carcinoma mammario metastatico disponibile nuova terapia ormonale mirata

In Italia, oltre 40.000 donne affrontano quotidianamente la sfida del carcinoma mammario metastatico, un percorso spesso segnato da mutazioni specifiche come Ers1. Ora, grazie all’approvazione di elacestrant da parte di Aifa, si apre una nuova speranza con una terapia ormonale mirata e innovativa. Questa novità rappresenta un passo avanti fondamentale nel migliorare la qualità di vita di chi combatte questa malattia.

