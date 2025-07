Eliminazione dal Mondiale per Club Felipe Melo | L’Inter? Deve cambiare mentalità Nuovo allenatore troppo importante

L'eliminazione dall'Inter nel Mondiale per Club ha acceso il dibattito sul futuro della squadra. Felipe Melo, ex giocatore di Juventus e Inter, sottolinea la necessità di cambiare mentalità e afferma che un nuovo allenatore potrebbe essere la chiave per risollevare le sorti nerazzurre. La sua analisi, sincera e appassionata, invita a riflettere su quanto sia fondamentale adattarsi e rinnovarsi per ritrovare competitività ai massimi livelli.

Felipe Melo, doppio ex di Inter e Juventus, ha parlato dell'eliminazione delle sue due vecchie squadre dal Mondiale per Club ai microfoni di Diretta.it. Il brasiliano, che ha vestito entrambe le maglie, ha espresso il suo disappunto per i risultati delle due squadre italiane, iniziando dalla Juventus. «Mi aspettavo molto di più dalla Juventus perché è una grande squadra», ha dichiarato Felipe Melo. L'ex centrocampista ha poi aggiunto che la partita contro il Manchester City lo ha colpito molto: «Quando ho visto la partita Juve-City, davvero mi ha fatto male».

