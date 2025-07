Mariia ritrovata impiccata | aveva 18 anni

La tragica scomparsa di Mariia Buhaiova, giovane ucraina di soli 18 anni, sconvolge tutti. Arrivata in Italia per uno stage estivo, la sua vita si è spezzata in circostanze drammatiche che sollevano molte domande. Mariia, studentessa all'università di Bratislava e partecipante a un progetto europeo, lascia un vuoto enorme nel cuore di chi la conosceva. La sua storia ci invita a riflettere sulla fragilità e sull'importanza di prendersi cura di ogni giovane.

Mariia Buhaiova era una ragazza ucraina di 18 anni iscritta all'università di Bratislava, in Slovacchia. Era arrivata in Italia per svolgere uno stage estivo presso un villaggio turistico chiamato Meditur, a Carovigno, in provincia di Brindisi. Lo stage faceva parte di un progetto europeo organizzato dall'Università di Bratislava tramite Agorà Academy, una società di formazione.

