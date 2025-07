LIVE Alcaraz-Norrie Wimbledon 2025 in DIRETTA | iniziato il 2° quarto di finale!

Non perdere nemmeno un istante di questa emozionante sfida tra Alcaraz e Norrie a Wimbledon 2025! Con il quarto di finale già in corso e le quote che indicano uno spagnolo favorito, la tensione si fa palpabile. Tieni d’occhio gli aggiornamenti in diretta: ogni punto, ogni scambio, potrebbe scrivere un nuovo capitolo di questa avvincente partita. Clicca qui e seguici per vivere il match come se fossi in campo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Prima non risposta di rovescio di Alcaraz, tantissima contro Rublev. 0-15 Tesissimo Norrie, non passa il suo rovescio dopo una prima tirata veramente piano. Cam Norrie al servizio! 18:05 Tre minuti e si parte! Le quote vedono un 3-0 per lo spagnolo non scontato, più o meno alla pari, mentre per quanto riguarda la vittoria non c’è ovviamente il minimo dubbio per le agenzie. Giocatori in campo! 17:55 Ricordiamo che, per chi vince, ad attendere in semifinale c’è già l’USA Taylor Fritz, che ha sconfitto col punteggio di 6-3, 6-4, 1-6, 7-6 il russo Khachanov. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Alcaraz-Norrie, Wimbledon 2025 in DIRETTA: iniziato il 2° quarto di finale!

