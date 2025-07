Prime schermaglie tra Pogacar e Vingegaard | il danese resiste in salita ora l’esame della cronometro

La quarta tappa del Tour de France 2025 ha acceso il primo scontro tra i grandi favoriti, Pogacar e Vingegaard, promettendo spettacolo e duelli emozionanti. Mentre lo sloveno conquista la sua centesima vittoria, resistendo in salita, il danese dimostra di avere ancora carte da giocare, specie nell’esame della cronometro. La sfida tra questi due talenti è appena iniziata e l’epilogo si preannuncia avvincente: il meglio deve ancora arrivare.

La quarta tappa del Tour de France 2025 non ha deluso le aspettative e ha regalato il primo duello tra i due protagonisti più attesi alla Grande Boucle, Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard. Alla fine a fare festa è stato lo sloveno, che ha potuto festeggiare la sua centesima vittoria in carriera sul traguardo di Rouen, battendo in volata la maglia gialla Mathieu Van der Poel e proprio il danese. Un’azione formidabile quella di Pogacar sullo strappo finale, supportato al meglio dal compagno di squadra Joao Almeida, che ha stoppato tutti i possibili tentativi di attacco (prima Evenepoel e poi Jorgenson). 🔗 Leggi su Oasport.it