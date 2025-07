Guarda un film in tv e scopre una terapia sperimentale per il figlio malato

Immagina di scoprire una terapia sperimentale che potrebbe cambiare per sempre la vita di un bambino affetto da paralisi cerebrale. È ciò che è successo a Domenico Tufano, giovane cuoco di Acerra, che ha deciso di condividere questa speranza con il mondo. La sua storia, nata da un film emozionante, ci invita a riflettere sul potere della solidarietà e sulla forza di credere in soluzioni innovative per i più piccoli.

Tempo di lettura: 3 minuti Guarda un film che racconta di una cura sperimentale che potrebbe migliorare la vita del figlio di 6 anni, nato con una paralisi cerebrale infantile, ed ora raccoglie fondi per pagare il viaggio in Messico e la terapia al bambino. Domenico Tufano, cuoco 32enne di Acerra (Napoli), da circa un mese ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe, per raccogliere i soldi necessari al viaggio della speranza, ed al primo ciclo di terapie sperimentali per il figlio Gennaro, in una clinica del Messico, trovata dopo mesi di ricerca incessante dopo aver visto un film in tv basato su una storia vera. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Guarda un film in tv e scopre una terapia sperimentale per il figlio malato

In questa notizia si parla di: film - terapia - sperimentale - figlio

14 luglio – giorno 5 Descantà rse! Catai fest 2025 Parco Morandi - Ingresso: offerta libera 21.30 Proiezione di Upshot (Maha Haj, Palestina, 2024, 34’) a seguire, dibattito Un film palestinese su una coppia che si ritira in una fattoria isolata, dove si dedi Vai su Facebook

Guarda film in tv e scopre terapia sperimentale per figlio; Due emisferi, recensione: riflessioni sociali per un dramma (streaming) tratto da una storia vera; Neurofibromatosi, una rara malattia genetica e le sue sfide.

Guarda film in tv e scopre terapia sperimentale per figlio - Guarda un film che racconta di una cura sperimentale che potrebbe migliorare la vita del figlio di 6 anni, nato con una paralisi cerebrale infantile, ed ora raccoglie fondi per pagare il viaggio in Me ... Scrive ansa.it

«La raccolta fondi per salvare il nostro bimbo di 4 anni». Via alla terapia sperimentale - Corriere della Sera - Dopo aver raccontato l’odissea per riuscire a inserire il figlio nella sperimentazione della nuova cura genica sulla sindrome di Hunter, ci tiene ad aggiungere, pensando a tutti coloro che ... Come scrive corriere.it